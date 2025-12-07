Aggressione shock a Bologna | disabile insultato e picchiato da un gruppo di giovani
Un uomo di 52 anni, con una forma di disabilità, è stato deriso, insultato e picchiato da un gruppetto di giovani alla periferia di Bologna. L'episodio è avvenuto venerdì 5 dicembre, pomeriggio, in via Bentini, mentre la vittima si stava recando in oratorio, dove trascorre abitualmente i suoi pomeriggi. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi avrebbero iniziato a prendere in giro l'uomo e a insultarlo, fino a colpirlo con un pugno al volto, che gli ha causato una ferita al labbro. Alcuni testimoni hanno subito allertato le autorità e i giovani sono fuggiti.
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «BIGNAMI (FDI): FERMA CONDANNA VILE AGGRESSIONE DISABILE A BOLOGNA» - "Condanniamo fermamente la meschina aggressione attuata venerdì pomeriggio ai danni di un uomo disabile a Bologna e ci auguriamo che vengano individuati ... Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it
Disabile deriso, insultato e picchiato: aggressione-choc a Bologna. Caccia a una banda di giovani - Disabile deriso per la sua condizione di fragilità, insultato e poi anche picchiato, con un pugno sferrato sul viso, da un gruppetto di ragazzini. Come scrive msn.com
Disabile deriso e preso a pugni in faccia da cinque ragazzi, l’aggressione in pieno giorno a Bologna: l’ipotesi di un «saluto sbagliato» - La vittima, 52enne benvoluto nella zona, è stato accerchiato nei pressi di una fermata dell’autobus. Riporta open.online