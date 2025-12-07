Aggressione shock a Bologna | disabile insultato e picchiato da un gruppo di giovani

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione. Un uomo di 52 anni, con una forma di disabilità, è stato deriso, insultato e picchiato da un gruppetto di giovani alla periferia di Bologna. L’episodio è avvenuto venerdì 5 dicembre, pomeriggio, in via Bentini, mentre la vittima si stava recando in oratorio, dove trascorre abitualmente i suoi pomeriggi. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi avrebbero iniziato a prendere in giro l’uomo e a insultarlo, fino a colpirlo con un pugno al volto, che gli ha causato una ferita al labbro. Alcuni testimoni hanno subito allertato le autorità e i giovani sono fuggiti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

