Aggredito dal ‘branco’ Disabile insultato e picchiato in strada
Un uomo di 52 anni, con una forma di disabilità, è stato preso di mira, insultato per la sua fragilità e poi aggredito in strada in via Bentini, nella zona di Corticella, alla periferia nord di Bologna. È successo nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre, intorno alle 16, mentre l’uomo stava andando verso l’oratorio che frequenta ogni giorno e dove tutti lo conoscono e lo stimano. Un episodio che ha scioccato il quartiere e scatenato una condanna unanime da parte di cittadini e istituzioni. Secondo le prime ricostruzioni, il 52enne stava camminando verso la parrocchia quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi poco più che ventenni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
