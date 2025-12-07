Tempo di lettura: < 1 minuto Ha aggredito per l’ennesima volta la ex moglie e non si è fermato neanche quando gli agenti sono intervenuti per bloccarlo. É accaduto in un appartamento di Borgo Sant’Antonio Abate, nel centro storico di Napoli e per l’uomo, un 49enne, sono scattate le manette. L’aggressione risale al pomeriggio di sabato, quando gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, in seguito ad una segnalazione, sono intervenuti nell’appartamento. Quando sono arrivati l’uomo era ancora in casa: i poliziotti sono riusciti a farlo uscire ma quando ha visto la ex rientrare ha cominciato ad insultarla e ha provato a scagliarsi contro di lei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredisce l’ex moglie, 49enne arrestato a Napoli