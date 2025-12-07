Aggredisce l’ex moglie 49enne arrestato a Napoli
Tempo di lettura: < 1 minuto Ha aggredito per l’ennesima volta la ex moglie e non si è fermato neanche quando gli agenti sono intervenuti per bloccarlo. É accaduto in un appartamento di Borgo Sant’Antonio Abate, nel centro storico di Napoli e per l’uomo, un 49enne, sono scattate le manette. L’aggressione risale al pomeriggio di sabato, quando gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, in seguito ad una segnalazione, sono intervenuti nell’appartamento. Quando sono arrivati l’uomo era ancora in casa: i poliziotti sono riusciti a farlo uscire ma quando ha visto la ex rientrare ha cominciato ad insultarla e ha provato a scagliarsi contro di lei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Picchiava moglie e figli, fermato dentro casa aggredisce anche i carabinieri
Aggredisce la moglie al culmine di una lite, arrestato in un albergo di Tuscania
Aggredisce la moglie in strada, denunciato dalla polizia municipale a Firenze
Violenza in casa, aggredisce la moglie nella notte: arrestato per lesioni e maltrattamenti a Lucrezia - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, aggredisce l'ex moglie: accoltellata al volto per strada. L'uomo messo in fuga dai passanti #firenze 055firenze.it/art/237920/Fir… Vai su X