Il mondo de One Piece si arricchisce di dettagli che stimolano la curiosità degli appassionati sul passato enigmatico dell’universo narrativo di Eiichiro Oda. Al centro di molte supposizioni c’è il significato nascosto di alcuni simboli e luoghi, come il celebre Trono Vuoto. Questo elemento, apparso per la prima volta nel capitolo 907, potrebbe nascondere intuizioni vitali sulla storia nascosta del Centenario Vuoto e sui misteri di im but nascosti nel passato del mondo di One Piece. il significato del trono vuoto e le sue implicazioni. il primo accenno al trono vuoto. Nel capitolo 907, il Re Sterry del Regno di Goa si presenta alla Reverie e, prima di partecipare alla conferenza, viene richiesto di fare un giuramento davanti al Trono Vuoto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Aggiornamento traduzione one piece dopo 7 anni rivoluzionerà l’ultima saga