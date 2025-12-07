Agenzia delle Entrate arriva il questionario | cosa cerca il Fisco e come rispondere

Qualora arrivi un questionario tramite raccomandata da parte dell'Agenzia delle Entrate, chiaro segnale che ci sia l'intenzione di approfondire la nostra situazione fiscale essendo stati presumibilmente individuati errori o incongruenze, la prima norma da seguire è quella di rispondere, cercando di farlo nel modo più esaustivo possibile così da evitare di generare sospetti. Come indicato esplicitamente dall'art.32, comma 1, numero 4 del Dpr n.60073, il Fisco può a pieno diritto "inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

