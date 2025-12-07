Agente aggredito mentre difende un autista elogi dal sindaco

Nel tardo pomeriggio di venerdì 5 dicembre, al Metropark di piazza Garibaldi a Napoli, un agente della polizia locale di Crispano è stato aggredito mentre cercava di proteggere l’autista di un autobus. Un passeggero privo di biglietto, in evidente stato di ubriachezza, ha inveito contro l’autista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

