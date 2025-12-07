Affiora un cadavere dalle acque del Po
Vigili del fuoco in azione del 7 dicembre lungo il Po. Nei pressi di Caselle Landi nel Lodigiano, un uomo che stava passeggiando visto un corpo affiorare dall'acqua. I pompieri, hanno raggiunto il cadavere e lo hanno portato a riva. Si tratterebbe del 55enne scomparso da Piacenza tra il 24 e il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
