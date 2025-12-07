Affermare che il patriarcato come complesso di pregiudizi culturali non esiste e affidarsi all’approccio securitario è il modo per non fermare alla radice la violenza sulle donne
È passato il 25 Novembre e si chiude per un po’ l’argomento violenza sulle donne. Almeno fino al prossimo femminicidio eclatante, quello che può riempire le cronache dei giornali che prediligono vittime giovani e assassini “con il volto del bravo ragazzo”. Sono quelli che più attraggono i click di internet, d’altronde viene uccisa una donna ogni tre giorni e non mancherà la materia per un po’ d’indignazione di giornata. Violenza donne, si arena la legge sul consenso in Senato: la maggioranza frena X Leggi anche › I numeri della violenza di genere Poi arriverà l’otto marzo e si rimetterà in moto altro chiacchiericcio generico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
#PapaLeoneXIV è arrivato alla Cattedrale di San Giorgio, sede del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, accolto dal Patriarca Bartolomeo I. Dopo l'ingresso hanno acceso ciascuno una candela. Ora vivono un momento di preghiera insieme. #VaticanNews - facebook.com Vai su Facebook
Comodo dare le colpa ai narcisisti maligni! L’origine della violenza dei maschi è più complessa - Da qualche tempo, l’analisi della violenza maschile contro le donne, come frutto della radice culturale ... Come scrive ilfattoquotidiano.it