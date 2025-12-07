È passato il 25 Novembre e si chiude per un po’ l’argomento violenza sulle donne. Almeno fino al prossimo femminicidio eclatante, quello che può riempire le cronache dei giornali che prediligono vittime giovani e assassini “con il volto del bravo ragazzo”. Sono quelli che più attraggono i click di internet, d’altronde viene uccisa una donna ogni tre giorni e non mancherà la materia per un po’ d’indignazione di giornata. Violenza donne, si arena la legge sul consenso in Senato: la maggioranza frena X Leggi anche › I numeri della violenza di genere Poi arriverà l’otto marzo e si rimetterà in moto altro chiacchiericcio generico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Affermare che il patriarcato come complesso di pregiudizi culturali non esiste e affidarsi all’approccio securitario è il modo per non fermare alla radice la violenza sulle donne