Affari Tuoi Stefano impallinato sui titoli di coda | Il più imbranato

Nella puntata di Affari Tuoi del 6 dicembre su Rai1, condotta da Stefano De Martino, il concorrente Stefano – 32enne giornalista sportivo originario di Frosinone, per la regione Lazio – si presenta in studio con la futura moglie Valeria, incinta di un maschietto e già mamma del piccolo Thiago. La coppia, che si sposerà nel 2027, spiega subito il motivo della partecipazione: “Ci dobbiamo sposare, abbiamo bisogno di soldi sicuri”. Stefano pesca il pacco numero 16, contenente 50.000 euro, ma lo terrà stretto fino alla fine.La partita parte male: nei primi tiri escono i 300.000 euro e i 75.000 euro, mentre il Dottore offre 27. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Stefano "impallinato" sui titoli di coda: "Il più imbranato"

