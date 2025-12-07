Affari Tuoi Stefano impallinato sui titoli di coda | Il più imbranato

Liberoquotidiano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari Tuoi del 6 dicembre su Rai1, condotta da Stefano De Martino, il concorrente Stefano – 32enne giornalista sportivo originario di Frosinone, per la regione Lazio – si presenta in studio con la futura moglie Valeria, incinta di un maschietto e già mamma del piccolo Thiago. La coppia, che si sposerà nel 2027, spiega subito il motivo della partecipazione: “Ci dobbiamo sposare, abbiamo bisogno di soldi sicuri”. Stefano pesca il pacco numero 16, contenente 50.000 euro, ma lo terrà stretto fino alla fine.La partita parte male: nei primi tiri escono i 300.000 euro e i 75.000 euro, mentre il Dottore offre 27. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

affari tuoi stefano impallinato sui titoli di coda il pi249 imbranato

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Stefano "impallinato" sui titoli di coda: "Il più imbranato"

Argomenti simili trattati di recente

affari tuoi stefano impallinatoAffari tuoi, lacrime e richiesta al Dottore: "Ci servono i soldi". Anche De Martino beffato: "Ci ha fregati" - it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip. Segnala libero.it

affari tuoi stefano impallinatoAffari Tuoi, non conduce Stefano De Martino: perché c’è Herbert al suo posto - Il conduttore ha fatto un passo indietro, lasciando divertire l’amico, per la gioia della concorrente e del pubblico ... Secondo dilei.it

affari tuoi stefano impallinatoAffari tuoi, Stefano gioca con la futura moglie: “È incinta e ci dobbiamo sposare, abbiamo bisogno di soldi” - Ha giocato Stefano, concorrente del Lazio, con la futura moglie Valeria, in dolce attesa di un maschietto ... Segnala fanpage.it

affari tuoi stefano impallinatoAffari Tuoi, Stefano De Martino “smaschera” il concorrente. E il finale delude - Originario di Sant’Andrea, una frazione di Cologna Veneta, paese in provincia di Verona, Andrea fa l’agricoltore. Da dilei.it

affari tuoi stefano impallinatoAffari Tuoi, Stefano Martini di Frosinone rischia tutto e si porta a casa 30mila euro - Una serata ricca di adrenalina quella che ha visto protsagonistra ad Affari Tuoi, Stefano Martini, giovane originario di Frosinone. Come scrive msn.com

affari tuoi stefano impallinatoStefano De Martino si congeda in diretta: nuovo conduttore ad Affari Tuoi - In una delle scorse puntate gli spettatori si sono trovati davanti a un volto nuovo impegnato a condurre il gioco dei pacchi di Rai 1. Secondo diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Stefano Impallinato