Affari tuoi salta l'appuntamento con Stefano De Martino | cambio di programmazione su Rai1
Cambia la programmazione di Rai1 per domenica 7 dicembre, con l'appuntamento di Affari Tuoi che salta per la messa in onda della Prima alla Scala. Confermato l'appuntamento de La Ruota della Fortuna su Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ARIANNA MELONI: AFFARI TUOI STA ANDANDO MOLTO BENE E SONO CONTENTA PER LUI
L’assenza di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: Cosa è Successo?
Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, baci, coccole e lacrime: il telequiz è sentimento
AFFARI TUOI - Ha giocato Stefano, concorrente del Lazio, con la futura moglie Valeria, in dolce attesa di un maschietto. Purtroppo sono caduti nella rete del Dottore. Sul finale, tuttavia, hanno potuto esultare. - facebook.com Vai su Facebook
