Aeroporto Burani Avs incalza e replica a Forlì Airport | Serve trasparenza non polemiche
“È davvero singolare, e politicamente grave, che una società privata si senta in dovere di replicare pubblicamente a un consigliere regionale che sta semplicemente svolgendo il proprio lavoro istituzionale”. Paolo Burani, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra replica così a Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il futuro dell'aeroporto, Forlì Airport replica a Burani (Avs): “Mai venuto qui. Non ci sono debiti"
? abbiamo letto sui media locali di un intervento del consigliere Burani (AVS) che ci è parso perlomeno… inaccurato, proprio di chi non ha piena familiarità con l’argomento su cui interviene. Ci pare opportuno, come sostenitori del Ridolfi, condividere le pr - facebook.com Vai su Facebook
L'aeroporto di Forlì risponde al consigliere Burani (AVS): nessuna crisi - Forlì Airport, società di gestione del Ridolfi, respinge con decisione le dichiarazioni del consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Paolo Burani che ha annunciato un'interrogazione alla Giunt ... msn.com scrive
Avs solleva dubbi in Regione: "Traffico passeggeri, trend negativo. Quali risorse per questo scalo?" - L’aeroporto di Forlì, insieme a quello di Parma, sono al centro di un’interrogazione alla giunta del consigliere regionale di Avs, Paolo Burani. Come scrive msn.com
Forlì e Parma, aeroporti in crisi. Burani (Avs) chiede chiarimenti alla Regione - Mentre l'aeroporto di Rimini si prepara ad un 2026 di ulteriore crescita dopo i buoni numeri del 2025, per gli altri scali "minori" della Regione la situazione appare decisamente più complicata. Segnala msn.com