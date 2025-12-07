Addio allo storico negozio di abiti per bambini in centro | Dopo 44 anni è il momento di chiudere l' avventura
Sono passati 44 anni da quando Daniela Errani ha aperto la sua attività “Al Cappuccetto Rosso”, negozio di abbigliamento per bambini sotto i portici di via Diaz, diventando un punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie della città. Oggi, però, dopo quasi 60 anni di lavoro, la titolare crede. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
MONDOVÌ Addio ad un pezzo di storia del Ferrone: si è spento lo storico edicolante Gian Carlo Giuliano Veniva da una famiglia di giornali: insieme alla moglie aveva gestito l'edicola "Calandri", punto di riferimento del rione, nata 50 anni fa - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Gabriella. Storico negozio di lana, si è spenta la titolare - Se n’è andata domenica, a causa di un malore improvviso, Gabriella Mancini, 76 anni, storica titolare del negozio Il Pinguino - Segnala ilrestodelcarlino.it
Benetton, addio dopo 40 anni. Chiude lo storico negozio - Quando una bottega abbassa la saracinesca, tutto un quartiere rischia di sentirsi più solo. Da lanazione.it
Legnano dà l’addio a un altro negozio storico del centro: dopo 66 anni chiude l’Ottica Gallo - Il centro cittadino perde un negozio storico che per oltre sei decenni si è occupato della salute degli occhi ... Secondo ilgiorno.it
Giglio Bagnara, sabato l’addio. Un sito per raccogliere ricordi e testimonianze sullo storico negozio - Genova – Domani, sabato 15 novembre, sarà l’ultimo giorno di apertura per lo storico negozio Giglio Bagnara di via Sestri. Riporta ilsecoloxix.it
Addio a Emidio Girolami, storico libraio e cognato di Roberto Peci - SAN BENEDETTO E’ morto, all’età di 68 anni, lo storico libraio Emidio Girolami, noto a tutti come Patata. Si legge su corriereadriatico.it
Crisi delle botteghe storiche, Imperia dice addio al negozio Arimondi - Imperia – A fine anno a Imperia chiuderà il negozio di casalinghi Arimondi, in via San Giovanni. Riporta ilsecoloxix.it