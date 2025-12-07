Addio ad Anna era la romana

Addio ad Anna Pagnozzi. Fatale purtroppo le è tata una crisi respiratoria improvvisa, alle 22.30 di venerdì. Era in casa quando ha accusato il malore e nonostante il marito, Valentino Ruffoni, abbia nell’immediato tentato tutto il possibile per salvarla, così come gli operatori del 118 appena accorsi sul posto, per lei non c’è stato nulla da fare. Se ne è andata a 64 anni e la notizia ha toccato tantissimi civitanovesi perché Anna, che per tutti era "la romana" proprio per le sue origini capitoline, era molto conosciuta in città. Fino alla chiusura nel 2018, insieme con Sergio Torresi è stata il pilastro della pasticceria La Romana, in corso Umberto I dove ha lavorato per la bellezza di 35 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

