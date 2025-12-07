Addio ad Alessandro Antonicelli 26 anni | sui social era Pettor_Ale e raccontava la sua malattia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 dicembre, è arrivata la notizia della scomparsa di Alessandro Antonicelli, conosciuto online come PettorAle. Aveva 26 anni ed era diventato un punto di riferimento per migliaia di persone grazie ai suoi contenuti su fitness, nutrizione e motivazione. Nel 2023 aveva deciso di raccontare pubblicamente la sua lotta contro un tumore osseo rarissimo, trasformando la sua esperienza in un messaggio di forza e consapevolezza. La diagnosi e il coraggio di raccontarsi. Nato nel 1999, Alessandro aveva sempre fatto della palestra e dello sport il centro della sua vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio ad Alessandro Antonicelli, 26 anni: sui social era Pettor_Ale e raccontava la sua malattia

News recenti che potrebbero piacerti

Alessandro Mamoli dice addio a Sky, la voce del basket lascia dopo 21 anni

Juventus: Alessandro Del Piero ricorda il suo addio di 13 anni fa

Addio a Lillo Alessandro, il custode del folklore messinese: si è spento a 88 anni il direttore dei “Canterini Peloritani”

Addio ad Alessandro Antonicelli: due anni fa aveva scoperto di essere affetto da un tumore - facebook.com Vai su Facebook

Addio ad Alessandro Antonicelli: due anni fa aveva scoperto di essere affetto da un tumore Vai su X

Sono ore di forte commozione per l’addio ad Alessandro Antonicelli, influencer e body builder di... - Sono ore di forte commozione per l’addio ad Alessandro Antonicelli, influencer e body builder di ... msn.com scrive

Addio ad Alessandro Antonicelli, il coach da 159mila follower vinto a soli 26 anni da un tumore raro - La morte di Alessandro Antonicelli, 26 anni, ha scosso migliaia di persone: il personal trainer raccontava sui social la sua lotta contro un tumore osseo rarissimo. msn.com scrive

PettorAle è morto a 26 anni: addio ad Alessandro Antonicelli - Era affetto da una forma molto rara di tumore alle ossa ma non aveva smesso di combattere contro la malattia e di inseguire i suoi sogni: l'addio al personal trainer che viveva a Milano ... Segnala milanotoday.it