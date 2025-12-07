Addio a PettorAle l' influencer 26enne è morto per un raro tumore alle ossa

Tgcom24.mediaset.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La malattia ormai è fuori controllo", aveva scritto una settimana fa Alessandro Antonicelli sui suoi profili social aggiornando i suoi follower sul suo stato di salute, come faceva da due anni. Fino all'epilogo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

addio a pettorale l influencer 26enne 232 morto per un raro tumore alle ossa

© Tgcom24.mediaset.it - Addio a PettorAle, l'influencer 26enne è morto per un raro tumore alle ossa

Contenuti che potrebbero interessarti

addio pettorale influencer 26enneAddio a “Pettorale” Antonicelli, il trainer che raccontava sui social la vita con l'osteosarcoma - L'influencer e body builder 26enne si è spento il 6 dicembre 2025, dopo una lotta contro il cancro durata due anni. Si legge su msn.com

addio pettorale influencer 26enneAlessandro Antonicelli, l'influencer 'Pettor Ale' morto per un tumore rarissimo a 26 anni: sui social aveva raccontato la sua battaglia - L'influencer e body builder 26enne si è spento il 6 dicembre 2025, dopo una lotta contro il ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Addio Pettorale Influencer 26enne