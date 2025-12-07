Addio a PettorAle l' influencer 26enne è morto per un raro tumore alle ossa

"La malattia ormai è fuori controllo", aveva scritto una settimana fa Alessandro Antonicelli sui suoi profili social aggiornando i suoi follower sul suo stato di salute, come faceva da due anni. Fino all'epilogo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Addio a PettorAle, l'influencer 26enne è morto per un raro tumore alle ossa

