Addio a Martin Parr il fotografo che ha rivoluzionato il modo di osservare il quotidiano

La fotografia contemporanea perde una delle sue voci più riconoscibili. Martin Parr, nato nel 1952 e considerato tra i più influenti documentaristi del secondo Novecento, è morto nella sua abitazione di Bristol all’età di 73 anni. L’annuncio è arrivato dalla Martin Parr Foundation, che in una nota ha comunicato con “ profonda tristezza ” la scomparsa dell’artista: un lutto sentito non solo dal mondo della fotografia, ma da un pubblico globale che da decenni seguiva e ammirava il suo sguardo ironico e affilato sulla realtà. Parr lascia la moglie Susie, la figlia Ellen, la sorella Vivien e il nipote George. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Martin Parr, il fotografo che ha rivoluzionato il modo di osservare il quotidiano

