Addio a Maria Grazia Bergantino narratrice e poetessa | il cordoglio dell’Amministrazione
Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella e l’ Amministrazione Comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Grazia Bergantino. Narratrice e poetessa, insignita di diversi premi e riconoscimenti letterari, è stata figura culturale stimata e apprezzata nella comunità cittadina, all’interno della quale era nota anche per lo storico negozio di cappelleria di via Ennio Goduti, ove è stata esempio di dedizione, professionalità e amore per il proprio lavoro. Il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale si stringono con rispetto e partecipazione al dolore dei familiari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
