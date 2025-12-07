Ad Avellino la Guida Osterie d’Italia | Mariconda rilancia l’idea di un format itinerante per promuovere la cucina Km0
È stata presentata martedì ad Avellino la 36ª edizione della guida Osterie d’Italia di Slow Food Editore, storica pubblicazione considerata il vero “sussidiario del mangiarbere all’italiana”. Un volume che continua a rappresentare un faro per chi cerca una cucina autentica, radicata nei territori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
