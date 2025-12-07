Ad Amici Rudy Zerbi salva Michele dopo la sfida con Caterina | Ho cambiato idea ma voglio un banco anche per lei

Nella puntata di Amici oggi Michele ha fatto commuovere Rudy Zerbi che ha deciso di annullare la sfida. "Non voglio che esca dalla scuola" ha dichiarato l'insegnante, prima di chiedere l'ammissione di Caterina, la sfidante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Amici 25, Riccardo riesce a far emozionare Rudy Zerbi: tutti in piedi per lui | Video Witty Tv

Amici 25, i protagonisti della nuova stagione: dieci cantanti, otto ballerini e il pianto di Rudy Zerbi

Amici 25: Rudy Zerbi punta il dito contro Frasa, la reazione di Anna Pettinelli (VIDEO)

Jingle bells amici! Sono Rudy il miglior aiutante di Babbo Natale. Quando non combino qualche pasticcio. ? E voi, a che punto siete con la letterina? #trudi #trudiforyou #from?to? Rudy lo trovi anche da noi! - facebook.com Vai su Facebook

Ad Amici Rudy Zerbi salva Michele dopo la sfida con Caterina: “Ho cambiato idea, ma voglio un banco anche per lei” - Nella puntata di Amici oggi Michele ha fatto commuovere Rudy Zerbi che ha deciso di annullare la sfida. Come scrive fanpage.it

Caterina, chi è la nuova allieva di Amici 25: età, instagram, fidanzato/ Scelta da Rudy Zerbi conquista tutti - Amici 25, chi è Caterina: tutto sulla nuova allieva di canto di cui non si conoscono ancora età, social e vita privata. Segnala ilsussidiario.net

Anticipazioni Amici 25, registrazione 4 Dicembre: Michele perde la sfida ma Rudy Zerbi sorprende tutti - Scopri le ultime novità su Amici 25, in onda domenica 7 Dicembre 2025 su Canale 5. Scrive mondotv24.it