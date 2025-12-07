Ad Abu Dhabi vince Verstappen ma Norris è campione del mondo

Il britannico è iridato per la prima volta in carriera e scoppia in lacrime. YAS MARINA (EMIRATI ARABI) - Lando Norris è campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota della McLaren, nonostante qualche brivido nell'ultimo Gran Premio stagionale di Abu Dhabi, sale sul tetto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ad Abu Dhabi vince Verstappen, ma Norris è campione del mondo

