Ad Abu Dhabi anche Jannik Sinner giro di pista con Antonelli

Roma, 7 dic. (askanews) – Jannik Sinner è arrivato sul circuito di Yas Marina per assistere al Gp di Abu Dhabi, che conclude la stagione assegnando il titolo Mondiale piloti della Formula 1. Il n.2 del ranking Atp, in questi giorni in vacanza a Dubai, si è presentato sul circuito degli Emirati stamattina con la fidanzata Laila Hasanovic. Una rapida visita al paddock, poi un saluto e la foto con l’amico Kimi Antonelli col quale ha fatto qualche giro di pista a bordo di una Mercedes AMG GT. Nel video Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi ci raccontano la visita del campione altoatesino nel paddock L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

