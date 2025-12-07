Achille Costacurta | Ho tentato il suicidio in Svizzera mi hanno salvato e la mia vita oggi è cambiata

Achille Costacurta si racconta a Verissimo, ripercorrendo i suoi anni difficili tra dipendenze, detenzione e la diagnosi di ADHD: "Oggi sto meglio, mi sveglio presto, vado in palestra, mi hanno cambiato la vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Martina Colombari e il difficile rapporto col figlio Achille Costacurta: "Un genitore non è un carabiniere"

La vita privata di Martina Colombari, il matrimonio con Alessandro Costacurta e il figlio Achille

Martina Colombari e la relazione col figlio Achille Costacurta: "Un genitore non è un carabiniere"

Verissimo: arrivano Monica Guerritore, Achille Costacurta e Max Giusti Attese da Silvia Toffanin anche Ivana Spagna ed Ender di Forbidden Fruit. Ecco tutti gli ospiti del weekend - facebook.com Vai su Facebook

Achille Costacurta: "Hashish e fughe dalle comunità, ma non mi pento. I genitori famosi? Un peso" Vai su X

Achille Costacurta: “Ho tentato il suicidio, in Svizzera mi hanno salvato e la mia vita oggi è cambiata” - Achille Costacurta si racconta a Verissimo, ripercorrendo i suoi anni difficili tra dipendenze, detenzione e la diagnosi di ADHD: "Oggi sto meglio ... Da fanpage.it

Achille Costacurta a Verissimo: "Ho tentato il suicidio e sono finito in coma, quando mi sono svegliato c'erano i miei in lacrime" - Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta torna a parlare del suo periodo buio a Verissimo, ma con la consapevolezza che ormai è superato ... Si legge su libero.it

Achille Costacurta: «In comunità ho tentato il suicidio. Avevamo 10 sigarette al giorno, mamma mi scriveva le lettere» - A Verissimo, Achille Costacurta ripercorre senza filtri gli anni più bui della sua vita, segnati da difficoltà scolastiche, ... Da msn.com