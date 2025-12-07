Achille Costacurta | Ho tentato il suicidio in Svizzera la diagnosi Oggi sono pulito e non uso sostanze

Dal buio alla rinascita. Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro ‘Billy’ Costacurta, oggi ha deciso di raccontarsi senza filtri ai microfoni di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin ha ripercorso le tappe più difficili della sua giovane vita, dall’infanzia irrequieta. 🔗 Leggi su Today.it

