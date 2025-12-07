Achille Costacurta | Ho tentato il suicidio in Svizzera la diagnosi Oggi sono pulito e non uso sostanze

Dal buio alla rinascita. Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro ‘Billy’ Costacurta, oggi ha deciso di raccontarsi senza filtri ai microfoni di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin ha ripercorso le tappe più difficili della sua giovane vita, dall’infanzia irrequieta. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Martina Colombari e il difficile rapporto col figlio Achille Costacurta: "Un genitore non è un carabiniere"

La vita privata di Martina Colombari, il matrimonio con Alessandro Costacurta e il figlio Achille

Martina Colombari e la relazione col figlio Achille Costacurta: "Un genitore non è un carabiniere"

Verissimo: arrivano Monica Guerritore, Achille Costacurta e Max Giusti Attese da Silvia Toffanin anche Ivana Spagna ed Ender di Forbidden Fruit. Ecco tutti gli ospiti del weekend - facebook.com Vai su Facebook

Achille Costacurta: "Hashish e fughe dalle comunità, ma non mi pento. I genitori famosi? Un peso" Vai su X

Achille Costacurta a Verissimo: "Ho tentato il suicidio e sono finito in coma, quando mi sono svegliato c'erano i miei in lacrime" - Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 7 dicembre 2025 di Verissimo, Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta torna di nuovo a parlare del momento più nero della ... Come scrive libero.it

Achille Costacurta, chi è il figlio di Martina Colombari: dipendenze, tentato suicidio/ “Vissuto 3 vite” - Achille Costacurta, la gioia di rialzarsi dopo i momenti difficili: la storia toccante e difficile del figlio di Martina Colombari. Riporta ilsussidiario.net

Verissimo, Achille Costacurta chi è: dal tentato suicidio alla rinascita - Achille Costacurta sarà ospite oggi, domenica 7 dicembre, per la prima volta a Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin la sua adolescenza difficile ... Riporta msn.com