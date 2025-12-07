Achille Costacurta a Verissimo il racconto del tentato suicidio | Ho visto mio padre piangere

Un pomeriggio intenso quello di domenica 7 dicembre a Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, c’è Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. Appena 21enne, Achille ha già alle spalle esperienze dolorose e indimenticabili. Nel salotto televisivo, ha raccontato di un tentato suicidio, del periodo trascorso in detenzione e della cura che, finalmente, lo ha aiutato a ritrovare la serenità. Achille Costacurta: “Ho tentato il suicidio con il metadone”. Dei genitori affettuosi e il benessere economico a volte non sono sufficienti. A volte, l’infelicità arriva implacabile, nonostante si conduca una vita di quelle in cui all’apparenza non manca nulla. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Achille Costacurta, a Verissimo il racconto del tentato suicidio: “Ho visto mio padre piangere”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Martina Colombari e il difficile rapporto col figlio Achille Costacurta: "Un genitore non è un carabiniere"

La vita privata di Martina Colombari, il matrimonio con Alessandro Costacurta e il figlio Achille

Martina Colombari e la relazione col figlio Achille Costacurta: "Un genitore non è un carabiniere"

Verissimo: arrivano Monica Guerritore, Achille Costacurta e Max Giusti Attese da Silvia Toffanin anche Ivana Spagna ed Ender di Forbidden Fruit. Ecco tutti gli ospiti del weekend - facebook.com Vai su Facebook

Achille Costacurta: "Hashish e fughe dalle comunità, ma non mi pento. I genitori famosi? Un peso" Vai su X

Achille Costacurta a Verissimo: "Ho tentato il suicidio e sono finito in coma, quando mi sono svegliato c'erano i miei in lacrime" - Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta torna a parlare del suo periodo buio a Verissimo, ma con la consapevolezza che ormai è superato ... Secondo libero.it

Achille Costacurta: «In comunità ho tentato il suicidio. Avevamo 10 sigarette al giorno, mamma mi scriveva le lettere» - A Verissimo, Achille Costacurta ripercorre senza filtri gli anni più bui della sua vita, segnati da difficoltà scolastiche, dipendenze, gesti estremi e un lungo percorso ... Da leggo.it

Achille Costacurta: la dipendenza dalle droghe, i sette TSO e il tentativo di suicidio. Racconta a Verissimo la sua rinascita - Il talk show di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, oggi pomeriggio domenica 7 dicembre, alle ore 16:00. Lo riporta ilmessaggero.it