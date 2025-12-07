Acerra | sorpreso con pistola e munizioni La Polizia di Stato arresta 25enne

Puntomagazine.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polizia in azione nella notte: sequestrata un’arma senza matricola nascosta sotto il sedile. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano, con precedenti di Polizia, per porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina e relativo munizionamento. In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Umberto Nobile, hanno notato un’autovettura che, alla loro vista si è allontanata velocemente; i poliziotti hanno raggiunto e sottoposto a controllo la vettura con a bordo il predetto trovando, occultata sotto il sedile del lato passeggero, una pistola Revolver cal 8 priva di matricola e rifornita con 9 proiettili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

acerra sorpreso con pistola e munizioni la polizia di stato arresta 25enne

© Puntomagazine.it - Acerra: sorpreso con pistola e munizioni. La Polizia di Stato arresta 25enne.

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sorpreso ad incendiare rifiuti ad Acerra, 42enne denunciato

Afragola, sorpreso a vendere droga in strada: bloccato e arrestato 19enne di Acerra

Acerra: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne

acerra sorpreso pistola munizioniAcerra: sorpreso con pistola e munizioni. La Polizia di Stato arresta 25enne - In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Umberto Nobile, hanno notato ... Scrive napolivillage.com

Acerra, 25enne arrestato con pistola e munizioni - ACERRA – Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi. Secondo marigliano.net

acerra sorpreso pistola munizioniAcerra, sorpreso con pistola e munizioni: arrestato - L'articolo Acerra, sorpreso con pistola e munizioni: arrestato proviene da OttoPagine. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Acerra Sorpreso Pistola Munizioni