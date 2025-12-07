Acerra | sorpreso con pistola e munizioni La Polizia di Stato arresta 25enne
Polizia in azione nella notte: sequestrata un’arma senza matricola nascosta sotto il sedile. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano, con precedenti di Polizia, per porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina e relativo munizionamento. In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Umberto Nobile, hanno notato un’autovettura che, alla loro vista si è allontanata velocemente; i poliziotti hanno raggiunto e sottoposto a controllo la vettura con a bordo il predetto trovando, occultata sotto il sedile del lato passeggero, una pistola Revolver cal 8 priva di matricola e rifornita con 9 proiettili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sorpreso ad incendiare rifiuti ad Acerra, 42enne denunciato
Afragola, sorpreso a vendere droga in strada: bloccato e arrestato 19enne di Acerra
Acerra: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne
#Cronaca Acerra: sorpreso con pistola e munizioni. La Polizia di Stato arresta 25enne Vai su X
Sta tornando… in versione natalizia! Dal 13 al 16 dicembre al Mercatino Franchising Acerra arrivano i Mystery Box Days Christmas Edition: i famosi pacchi misteriosi pieni di oggetti unici, sorprese e un pizzico di fortuna Questo dicembre il regalo più bell - facebook.com Vai su Facebook
Acerra: sorpreso con pistola e munizioni. La Polizia di Stato arresta 25enne - In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Umberto Nobile, hanno notato ... Scrive napolivillage.com
Acerra, 25enne arrestato con pistola e munizioni - ACERRA – Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi. Secondo marigliano.net
Acerra, sorpreso con pistola e munizioni: arrestato - L'articolo Acerra, sorpreso con pistola e munizioni: arrestato proviene da OttoPagine. Riporta msn.com