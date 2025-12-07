acerbi di mestiere quanto corre barella dimarco una molla

SOMMER 6,5 Dopo un primo tempo tranquillo, vede aggirarsi in area la sagoma minacciosa di Douvikas. Attento su Diao AKANJI 5,5 Mezz’ora senza affanni, l’ingresso di Douvikas lo manda in tilt ACERBI 6,5 Solite chiusure provvidenziali, per esempio sul pallone messo da Diao BASTONI 6,5 Pochi rischi, intuitivo e preciso quando cerca i compagni coi piedi LUIS HENRIQUE 7 Conferma meritatissima: copre su Rodriguez, poi la sgroppata di cinquanta metri con assist a Lautaro BARELLA 7 Si fa ipnotizzare da Butez in avvio ma c’è in tutte le ripartenze. Quanto corre CALHANOGLU 7,5 Prova di sostanza e qualità:, prezioso in marcatura su Nico Paz, poi tira fuori dal cilindro il destro del 3-0 ZIELINSKI 6,5 Protegge sempre bene il pallone e trasmette sicurezza a chi gli sta accanto DIMARCO 7 Quando decide di partire a campo aperto nessuno lo ferma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

