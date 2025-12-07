Accordi bilaterali e non asimmetrici Così l’Italia può correre verso Est
La «dottrina Trump» non ci ostacola: priorità all’Africa ma pure a Giappone e India. Strategia di geopolitica economica dal punto di vista dell’interesse nazionale italiano. Non si tratta di sovranismo chiuso, ma di tutela realistica della ricchezza nazionale corrente e prospettica che è dovere di un governo democratico con modello liberale mantenerla. L’impoverimento, infatti, è un precursore di domanda popolare di regimi autoritari o peronisti o socialisti oppure dissipativi. Per evitare l’impoverimento stesso, va fatta chiarezza sugli obiettivi esterni ed interni della strategia italiana. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
Migranti, Tajani e Piantedosi in Africa: accordi bilaterali per favorire flussi regolari
Italia e Mongolia firmano 9 accordi bilaterali: Thales Alenia Space realizzerà il primo satellite di Ulan Bator mentre l’export cresce del 9,5%
Anche se con accenti diversi, il corposo pacchetto di accordi con l'UE (Bilaterali III), è sostenuto dalla maggioranza delle cerchie consultate. - facebook.com Vai su Facebook
Anche se con accenti diversi, il corposo pacchetto di accordi con l'UE (Bilaterali III), è sostenuto dalla maggioranza delle cerchie consultate. Vai su X