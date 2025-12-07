Accoltellamento in centro a Cesena | ferito un uomo nella notte

Cesena, 7 dicembre 2025 - Intorno a mezzanotte e mezza di domenica un uomo è rimasto vittima di quello che pare essere stato un accoltellamento in strada nel centro storico di Cesena, in corso Ubaldo Comandini, nelle vicinanze dei giardini pubblici. Segnalata una colluttazione. La ricostruzione dell’esatta dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, che sono state allertate in seguito a se gnalazioni relative a una colluttazione avvenuta nei pressi di una serie ciclomotori in sosta , che candendo (e restando così danneggiati) avrebbero attirato l’attenzione di chi si trovava in zona. A quanto pare, senza aspettare l’arrivo delle forze dell’ordine, la persona rimasta ferita si sarebbe allontanata autonomamente a piedi dalla zona, venendo notata da un passante del tutto estraneo ai fatti che, vista la situazione, ha deciso di allertare il 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellamento in centro a Cesena: ferito un uomo nella notte

