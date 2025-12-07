Accoglienza Spalletti in Napoli Juve | ecco come hanno reagito i tifosi azzurri al ritorno del tecnico al Maradona Retroscena
Accoglienza Spalletti in Napoli Juve: la reazione dei tifosi azzurri al ritorno dell’allenatore al Maradona. Il retroscena. L’amore eterno promesso nel giorno del trionfo si è infranto contro la dura legge della rivalità. Il ritorno di Luciano Spalletti non è stato una festa, né un tributo alla memoria, ma una sentenza inappellabile emessa dal popolo partenopeo. Nella notte di Napoli-Juve, lo stadio “Diego Armando Maradona” ha scelto da che parte stare, accogliendo l’artefice dello storico terzo Scudetto con una bordata di fischi assordanti. L’ingresso in campo: il boato della disapprovazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Spalletti Juve, l’ex pugile Clemente Russo si sbilancia: «Accoglienza al Maradona? Sono sicuro che andrà così». Parole chiare!
Spalletti e l’accoglienza per Napoli-Juve: “Quale sarà il loro comportamento non lo so…”
Napoli Juve, Spalletti ci pensa già: «Accoglienza? Per me sarà facilissimo ma non so quale sarà il loro comportamento»
La Juventus è arrivata a Napoli: accoglienza e reazioni all'arrivo di Spalletti e della squadra - facebook.com Vai su Facebook
TUTTOSPORT - Napoli-Juventus, un’accoglienza ostile per Spalletti finirebbe per macchiare una storia bella e inaspettata ift.tt/fVN46sF Vai su X
L'accoglienza del Maradona per Spalletti prima di Napoli-Juventus: fischi per l'ex allenatore - L'allenatore bianconero è il grande ex di turno nel big match della 14a giornata di Serie A Napoli- Segnala msn.com
Spalletti subissato dai fischi al Maradona prima di Napoli-Juve: lui reagisce così - Due anni a Napoli, uno scudetto storico: Luciano Spalletti torna in quella che è stata casa sua. Da corrieredellosport.it
Napoli-Juventus, l'accoglienza per Spalletti dei tifosi: pubblico diviso al Maradona - Luciano Spalletti torna al Maradona da allenatore della Juventus per sfidare il Napoli da ex: ecco come è stato accolto dai tifosi di casa. Come scrive ilbianconero.com