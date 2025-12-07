Accoglienza Spalletti in Napoli Juve | ecco come hanno reagito i tifosi azzurri al ritorno del tecnico al Maradona Retroscena

Accoglienza Spalletti in Napoli Juve: la reazione dei tifosi azzurri al ritorno dell’allenatore al Maradona. Il retroscena. L’amore eterno promesso nel giorno del trionfo si è infranto contro la dura legge della rivalità. Il ritorno di Luciano Spalletti non è stato una festa, né un tributo alla memoria, ma una sentenza inappellabile emessa dal popolo partenopeo. Nella notte di Napoli-Juve, lo stadio “Diego Armando Maradona” ha scelto da che parte stare, accogliendo l’artefice dello storico terzo Scudetto con una bordata di fischi assordanti. L’ingresso in campo: il boato della disapprovazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

