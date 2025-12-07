Accensione delle Ville rinviata al 9 dicembre | il programma natalizio che accompagnerà la città fino all’Epifania
È stata rinviata a martedì 9 dicembre l’accensione delle ville cittadine, inizialmente prevista per oggi, domenica 7, a causa delle condizioni meteorologiche avverse attese per il pomeriggio. L’Amministrazione comunale e la Messina Social City hanno deciso il posticipo nel rispetto della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Partiamo da quello più atteso dai bimbi... Le Ville Incantate dalle 17.00 fino all'ultimo appuntamento delle 18.30 la magia dell'accensione dell'albero e delle luminarie, come ogni anno Enzo Cuomo Sindaco Florinda Verde Flavia Gaudino - facebook.com Vai su Facebook