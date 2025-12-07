Accensione delle Ville rinviata al 9 dicembre | il programma natalizio che accompagnerà la città fino all’Epifania

Messinatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata rinviata a martedì 9 dicembre l’accensione delle ville cittadine, inizialmente prevista per oggi, domenica 7, a causa delle condizioni meteorologiche avverse attese per il pomeriggio. L’Amministrazione comunale e la Messina Social City hanno deciso il posticipo nel rispetto della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

