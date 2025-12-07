Accende un fuoco vicino alle auto e aggredisce gli agenti | 30enne arrestato

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri in via Strettola Sant’Anna alle Paludi, a pochi passi dalla stazione centrale. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo che tentava di accendere un fuoco vicino ad alcune auto in sosta, nei pressi di un bivacco.Gli agenti dell’Ufficio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

