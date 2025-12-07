Accadde oggi | 7 dicembre viene attaccata la base di Pearl Harbor

Un atto di guerra che portò morte e distruzione: 2.400 vittime, maggiormente militari, e circa 1.700 feriti. Il 7 dicembre 1941 era una tranquilla domenica mattina, e nelle isole Hawaii, nella base aeronavale americana di Pearl Harbor, il forte rombo di oltre 300 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 7 dicembre, viene attaccata la base di Pearl Harbor

Altre letture consigliate

ACCADDE OGGI Il 6 dicembre del 2004 a #Casavatore (NA) venne ucciso Dario Scherillo, 26 anni. #Vittimainnocente di #camorra. Il sogno di Dario era servire lo Stato indossando una divisa ma, a causa di un grave incidente stradale, era stato esonerato dal - facebook.com Vai su Facebook

ACCADDE OGGI, Giovedì 6 Dicembre 2007 Incendio nello stabilimento siderurgico della ThyssenKrupp di Torino, morti sette operai Sfoglia l'archivio storico -> archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standa… Vai su X

Domenica 7 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Sant’Ambrogio (Vescovo e Dottore della Chiesa), protettore delle api, degli apicoltori e di coloro che lavorano la cera Etimologia: Ambrogio, dal greco ambròsios, significa ... Come scrive trevisotoday.it

Almanacco | Sabato 6 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - A Torino un incendio nello stabilimento della ThyssenKrupp provoca la morte di 7 operai: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Secondo modenatoday.it

Almanacco | Giovedì 4 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano (il 339º negli anni bisestili). Scrive pisatoday.it

Attacco a Pearl Harbor: 7 dicembre 1941. - Roosevelt chiese al Congresso la dichiarazione di guerra al Giappone 7 dicembre 1941. Scrive lapressa.it