Accadde oggi | 7 dicembre viene attaccata la base di Pearl Harbor

Fremondoweb.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atto di guerra che portò morte e distruzione: 2.400 vittime, maggiormente militari, e circa 1.700 feriti. Il 7 dicembre 1941 era una tranquilla domenica mattina, e nelle isole Hawaii, nella base aeronavale americana di Pearl Harbor, il forte rombo di oltre 300 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 7 dicembre viene attaccata la base di pearl harbor

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 7 dicembre, viene attaccata la base di Pearl Harbor

Altre letture consigliate

accadde oggi 7 dicembreDomenica 7 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Sant’Ambrogio (Vescovo e Dottore della Chiesa), protettore delle api, degli apicoltori e di coloro che lavorano la cera Etimologia: Ambrogio, dal greco ambròsios, significa ... Come scrive trevisotoday.it

accadde oggi 7 dicembreAlmanacco | Sabato 6 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - A Torino un incendio nello stabilimento della ThyssenKrupp provoca la morte di 7 operai: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Secondo modenatoday.it

accadde oggi 7 dicembreAlmanacco | Giovedì 4 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano (il 339º negli anni bisestili). Scrive pisatoday.it

accadde oggi 7 dicembreAttacco a Pearl Harbor: 7 dicembre 1941. - Roosevelt chiese al Congresso la dichiarazione di guerra al Giappone 7 dicembre 1941. Scrive lapressa.it

Cerca Video su questo argomento: Accadde Oggi 7 Dicembre