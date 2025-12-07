abiti dalle tinte scure tessuti scivolosi e un carro di due piani che si muove

Tessuti scuri con piccoli cenni di pervinca, turchese o giallo ma sempre sottotono in una Russia austera e senza amore. Tessuti “scivolosi“, che valorizzano la figura femminile: vite strette e spalle larghe. A disegnare lo stile della Lady Macbeth russa in scena a Sant’Ambrogio è la costumista Olga Shaishmelashvili, nata a Leningrado, laureata all’Accademia Statale di Arte e Design di San Pietroburgo nella facoltà di Arte monumentale e al lavoro dal 2011 come scenografa e costumista in Russia, Germania, Svizzera, Francia, Austria, Svezia, Lituania, Lettonia, Kazakistan, Cina e Argentina: ha realizzato scenografie e costumi per oltre cinquanta produzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

