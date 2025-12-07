A Torrevecchia Teatina marcia per la pace e accensione dell' albero in piazza

Una marcia per la pace, partendo dal tema per il prossimo messaggio per la Giornata mondiale della pace "La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmante e disarmata", è in programma a Torrevecchia Teatina nel pomeriggio di domenica 7 dicembre. La organizza l'Ufficio diocesano per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

