A Torrevecchia Teatina marcia per la pace e accensione dell' albero in piazza

Chietitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una marcia per la pace, partendo dal tema per il prossimo messaggio per la Giornata mondiale della pace "La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmante e disarmata", è in programma a Torrevecchia Teatina nel pomeriggio di domenica 7 dicembre. La organizza l'Ufficio diocesano per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

