A Telese Terme niente slitta per Babbo Natale arriva in treno
Tempo di lettura: < 1 minuto A Telese Terme Babbo Natale non arriva sulla slitta ma a bordo della locomotiva del treno, la stessa che 80 anni fa trasportava i turisti da Napoli e Caserta allo stabilimento termale. Così centinaia di bambini si sono affrettati a salire in carrozza per consegnare nelle mani di Babbo Natale le loro letterine per i regali che vorrebbero ricevere nella notte magica. L’iniziativa ha aperto ufficialmente il programma natalizio promosso dalla Pro Loco Telesia in collaborazione con l’amministrazione comunale, che per il prossimo mese e fino all’Epifania attirerà migliaia di turisti con i mercatini, gli spettacoli per i bambini, le degustazioni dei panettoni, l’accensione del mega albero nel giorno dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
