A teatro Napoli ricorda Lino Romano e le vittime innocenti

Sbircialanotizia.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre 2025, una serata di teatro a Napoli si trasformerà in un momento collettivo di memoria per Lino Romano e per tante altre vite spezzate, invitando il pubblico a fermarsi, ascoltare e riflettere su ciò che la violenza criminale continua a sottrarre alle nostre comunità. Un premio che trasforma il palcoscenico in impegno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

