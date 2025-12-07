Probabilmente ha sempre sognato di essere famoso quanto Jannik Sinner. Altrettanto probabilmente non aveva mai immaginato che sarebbe stato un tennista a rendere ancora più celebre il suo amato Südtirol. Luis Durnwalder, l’ex potentissimo presidente della Provincia autonoma di Bolzano, è stato per anni uno dei politici più ricchi d’Europa: guadagnava più di Angela Merkel. Grande stratega della Südtiroler Volkspartei e dell’autonomia altoatesina, nel 2021 è stato condannato in via definitiva a due anni e sei mesi di reclusione per peculato. Oggi ha 84 anni, non frequenta più la politica e in una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato anche di colui che oggi è appunto il suo corregionale più famoso, Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Sesto ho visto Sinner spalare letame sui prati con un amico. Ha la riservatezza tipica dei pusteresi, criticandoli li spingete sempre più nel loro angolo”