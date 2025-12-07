A scuola di musica techno con Hito | La libertà? Nessuno giudica tutti ballano
Immacolata techno, sempre sia lodata: le luci del nuovo Le Plaisir – dallo scorso ottobre in residenza all'Altaripa The Club di Desenzano – s'illuminano d'immenso con la top dj Hito, special guest della notte del 7 dicembre, sul Garda per l'esordio del suo tour italiano che proseguirà poi a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altre letture consigliate
Scuola di musica, torna l’incubo: “Abusi su due 13enni”. Secondo maestro arrestato
Applausi e sorrisi alla manifestazione di accoglienza della scuola secondaria di primo grado "Amedeo D'Aosta": musica e teatro per i nuovi studenti
La scuola di musica Croma del maestro Aceti compie 40 anni
Gli allievi della Scuola di Musica Supersonic di Cervignano protagonisti di un video speciale sulle note di “We are the world”. L'avete già visto? #cervignanodelfriuli #cervignano #natale #fvg - facebook.com Vai su Facebook