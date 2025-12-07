A Parma è diventato campione A Pisa può essere leggenda

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incroci, destini e strade conosciute: il percorso di Alberto Gilardino sulla panchina nerazzurra è pronto a vivere un altro snodo "emotivo" molto importante. Dopo aver ritrovato da avversario il Milan, il Bologna, la Fiorentina e l’Hellas Verona, il "violinista" tra circa ventiquattro ore sfiderà da ex il Parma. Mica una formazione a caso: nella città emiliana il centravanti originario di Biella è diventato "il Gila". Un centravanti dall’intuito fulmineo, dalle movenze felpate, dalla freddezza spietata di fronte alla porta avversaria: dopo aver debuttato in A con il Piacenza e aver indossato, successivamente, la casacca del Verona, nell’estate del 2002 l’attaccante si accasò alla corte dei Tanzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

a parma 232 diventato campione a pisa pu242 essere leggenda

© Lanazione.it - A Parma è diventato campione. A Pisa può essere leggenda

Altri contenuti sullo stesso argomento

parma 232 diventato campioneA Parma &#232; diventato campione. A Pisa può essere leggenda - Nell’Era Tanzi ha segnato un’epoca siglando gol a raffica al fianco di campioni come Mutu e Adriano. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Parma 232 Diventato Campione