A Napoli torna la magia del Calendario dell’Avvento | ogni giorno una sorpresa tra vicoli piazze e teatri

A Napoli l’attesa del Natale si trasforma in un racconto urbano collettivo. Quest’anno il tradizionale Calendario dell’Avvento diventa un grande evento diffuso, capace di coinvolgere cittadini, turisti, associazioni e istituzioni in un’esperienza quotidiana fatta di arte, musica, solidarietà e spiritualità. Dal 1° al 24 dicembre, ogni giorno sarà una casella da “aprire” in città, in un percorso che unisce cultura popolare e partecipazione. L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli con il coordinamento dell’Assessorato alla Cultura e la collaborazione di oltre 60 realtà tra enti, parrocchie, botteghe artigiane, scuole e operatori del terzo settore, prevede 24 appuntamenti-spettacolo che si alterneranno in luoghi simbolici della città, da San Gregorio Armeno ai Quartieri Spagnoli, da Scampia a Posillipo, con l’obiettivo di avvicinare tutte le fasce sociali al clima natalizio in modo inclusivo e creativo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

