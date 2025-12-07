A Monza lo speciale open day per fare il passaporto | ecco quando

Una giornata di apertura straordinaria per chi deve fare il passaporto. È in programma nella questura di Monza e della Brianza, dove nella giornata di sabato 13 dicembre le porte dell'Ufficio Passaporti si apriranno dalle 8 alle 13, esclusivamente per gli utenti prenotati e che saranno quindi in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

