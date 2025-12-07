A Milano sono due comparsi due murales per Ramy e contro l' Ambrogino ai carabinieri

Due murales: uno al Corvetto, l’altro davanti al Teatro Dal Verme. Uno solo il soggetto: Ramy Elgaml con in mano un cartello con la scritta “Chiediamo pane e cultura, ci date polizia”.Sono le opere realizzate dall’artista-attivista Cristina Donati Meyer in ricordo del giovane morto il 24 novembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

