A Milano l’inverno va in pausa e farà più caldo | ecco il motivo

Temperature decisamente più miti rispetto a qualche giorno fa. È quello che succederà a Milano nei prossimi giorni stando alle previsioni di 3Bmeteo. Il merito? Tutto di un robusto anticiclone che invaderà tutta l’area mediterranea.L’anticiclone in blocco“L’anticiclone sarà accompagnato da masse. 🔗 Leggi su Milanotoday.it