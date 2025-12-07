a milano la mostra immersiva dedicata a claude monet

Oltre 300 capolavori proiettati in un’unica straordinaria esperienza d’arte digitale a 360 gradi. Allo Spazio Ventura di Milano, dal 5 dicembre al 4 aprile, quasi 2mila metri quadrati di “arte immersiva” e realtà virtuale per celebrare i 100 anni dalla morte del maestro dell’impressionismo. “L’arte immersiva, così come tutte le esperienze digitali, rappresenta oggi un contenuto alternativo al mondo social e Internet” ha sottolineato Roberta Saldi, Corporate & co marketing manager di Exhibition Hub. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

