A Milano la mostra immersiva dedicata a Claude Monet
Oltre 300 capolavori proiettati in un’unica straordinaria esperienza d’arte digitale a 360 gradi. Allo Spazio Ventura di Milano, dal 5 dicembre al 4 aprile, quasi 2mila metri quadrati di “arte immersiva” e realtà virtuale per celebrare i 100 anni dalla morte del maestro dell’impressionismo. “L’arte immersiva, così come tutte le esperienze digitali, rappresenta oggi un contenuto alternativo al mondo social e Internet” ha sottolineato Roberta Saldi, Corporate & co marketing manager di Exhibition Hub. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
News recenti che potrebbero piacerti
Triennale Milano presenta la mostra della 3° edizione del premio Photo Grant Deloitte
Magnifico ed eterno Robert Mapplethorpe in mostra alle Stanze della Fotografia a Venezia fino al 6 gennaio prossimo. Un appuntamento da non mancare che anticipa le successive mostre Le forme del desiderio a Milano, a Palazzo Reale e Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza a Roma, al Museo dell’Ara Pacis. Una trilogia importante per conoscere o riscoprire un autentico testimone del XX° secolo che ha sovvertito e liberato lo sguardo sul corpo sessuato.
Mishima e Pasolini: cosa aspettarsi dalla mostra tra Tokyo e Milano, nuova sponda tra Giappone e Italia
Prosegue a Milano, nello spazio Litostudio, la mostra In My Eyes – Jim Saah, aperta dal 13 novembre 2025 e visitabile fino al 18... - facebook.com Vai su Facebook
? Intesa Sanpaolo apre alle @gallerieditalia di Milano la mostra Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo: un confronto a distanza tra le due “capitali” artistiche dell’età napoleonica #IntesaSanpaolo #arte #cultura group.intesasanpaolo Vai su X
A Milano la mostra immersiva dedicata a Claude Monet - Allo Spazio Ventura di Milano, dal 5 dicembre al 4 aprile, quasi 2mila metri quadrati di “arte immersi ... Riporta tg24.sky.it
Milano ospita la Monet Immersive Experience: le opere del Maestro in altissima definizione 4K - A Milano arriva la Monet Milano Immersive Experience: l’Impressionismo diventa immersivo. Scrive notizie.it
SPACE LAB: a Milano la nuova installazione interattiva di Space Dreamers - La mostra Space Dreamers nel cuore di Milano si è appena arricchita di una nuova straordinaria installazione: SPACE LAB. Da milanotoday.it