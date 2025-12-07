A Marciano settimana di iniziative nel segno di Pietro Leopoldo
La Settimana dei Diritti, promossa dal Comune di Marciano della Chiana tra il 25 novembre e il 6 dicembre, ha rappresentato un'occasione di riflessione su temi quali parità di genere, contrasto alle discriminazioni, rispetto e legalità. Le iniziative hanno celebrato i 260 anni dall’insediamento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
Marciano della Chiana investe su diritti e legalità: una settimana di iniziative nel segno di Pietro Leopoldo
Due vittorie che fanno brillare l’Abruzzo nel pugilato! Siamo felicissimi di annunciare che durante il fine settimana scorso Diletta Cipollone(già vincitore del Premio Rocky Marciano)ha centrato una splendida vittoria nel suo match per il titolo International a - facebook.com Vai su Facebook
Marciano della Chiana investe su diritti e legalità: una settimana di iniziative nel segno di Pietro Leopoldo - Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Marciano per l’evento conclusivo di un percorso dedicato ai diritti e alla cittadinanza attiva ? ... Si legge su msn.com