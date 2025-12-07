A Formello scontro tra auto e microcar Muore una 16enne
Una ragazza di sedici anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Formello, alle porte di Roma. Nello scontro, avvenuto in via Formellese Sud all'altezza del chilometro 6, sono rimaste coinvolte la microcar dove si trovava la giovane e un'altra auto guidata da un uomo di 63 anni, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Formello che sono al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente. La salma della giovane, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stata trasferita al Policlinico Gemelli per l'autopsia mentre i veicoli sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Roma, scontro tra auto e microcar a Formello: morta una 16enne
Roma, scontro tra un'auto e una microcar a Formello: morta una ragazza di 16 anni
Roma, scontro tra auto e microcar a Formello: morta 16enne
Alcuni ballottaggi accompagnano la vigilia degli ottavi di Coppa Italia a Formello: il Taty, Noslin e Pedro scalpitano per partire dal 1'. #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #LazioMilan #CoppaItalia #Castellanos #Noslin #Pedro - facebook.com Vai su Facebook
Roma, scontro tra un'auto e una microcar a Formello: morta una ragazza di 16 anni - Una ragazza di sedici anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, a Formello. Si legge su msn.com
A Formello scontro tra auto e microcar. Muore una 16enne - Una ragazza di sedici anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Formello, alle porte di Roma. Scrive iltempo.it
Formello – Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, morta una 16enne - Nel primo pomeriggio di ieri si è verificato un gravissimo incidente lungo via Formellese, nel comune di Formello. Scrive etrurianews.it