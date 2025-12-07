A dicembre previste 2300 assunzioni tra novarese e Vco
Sono 3.660 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di dicembre 2025, pari al 17,8% delle entrate complessive previste a livello regionale.Sono questi i dati che emergono dal Bollettino mensile del Sistema Informativo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
