A dicembre previste 2300 assunzioni tra novarese e Vco

Novaratoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 3.660 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di dicembre 2025, pari al 17,8% delle entrate complessive previste a livello regionale.Sono questi i dati che emergono dal Bollettino mensile del Sistema Informativo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

