A che ora partono Vinatzer De Aliprandini e gli azzurri oggi nel gigante di Beaver Creek | programma preciso n di pettorale tv

Oggi, domenica 7 dicembre, sulle nevi di Beaver Creek (USA), si chiuderà il lungo appuntamento in Colorado. Messe alle spalle le gare di velocità (superG e discesa), sarà la volta del gigante e vedremo chi riuscirà a interpretare al meglio le condizioni, in considerazione anche delle variabili meteorologiche che potrebbero essere un fattore in questa prova. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 Sulla Birds of Prey, in casa Italia si puntano le fiches, in particolare, su Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Il gardenese, nell’ultimo gigante a Copper Mountain, si è prodotto in una grande rimonta nella seconda manche, chiude col miglior tempo della run-2 e al quinto posto, suo miglior piazzamento di sempre in questa specialità nel massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

