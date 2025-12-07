A che ora parte Sofia Goggia oggi nel secondo gigante di Tremblant | programma preciso n di pettorale tv
Sofia Goggia è pronta per una nuova sfida tra le porte larghe, sulle nevi di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sul pendio canadese la campionessa bergamasca e tutte le atlete saranno chiamate a un altro impegno in gigante dopo quello che si è disputato ieri e in cui la sciatrice azzurra ha messo in mostra dei miglioramenti in questa specialità. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 Dopo l’uscita all’esordio di Soelden e il 17° posto di Copper Mountain, è arrivato un ottavo posto per Sofia che ha dato conferma di gradire il pendio canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it
LARA E SOFIA SUPER! ROBINSON SI PRENDE UN ALTRO GIGANTE La neozelandese è la donna da battere in gigante in questo momento e lo dimostra anche a Tremblant! Alice guadagna nella prima parte, concede qualcosa prima del piano ma poi non - facebook.com Vai su Facebook
Quando parte Sofia Goggia nel secondo gigante di Tremblant: orario esatto, n. di pettorale, tv - Sofia Goggia è pronta per una nuova sfida tra le porte larghe, sulle nevi di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile ... Scrive oasport.it
A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Tremblant? Non c’è la diretta tv per il gigante: dove vederla in streaming - Sofia Goggia ha concluso al decimo posto la prima manche del gigante femminile di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. oasport.it scrive
La Rai 'oscura' Sofia Goggia, dove vedere lo slalom gigante di Mont-Tremblant: orario, canale, streaming - il circus della Coppa del Mondo fa tappa a Mont Tremblant per lo slalom gigante femminile. Lo riporta libero.it
Sofia Goggia pronta per il terzo gigante in Canada - Con il numero 1 aprirà le danze Sara Hector, seguita da Paula Moltzan, Zrinka Ljutic, Julia Scheib, Alice Robinson, Lara Colturi e Thea Stjernesund ... Segnala sportal.it
Goggia in Canada per essere gigante: «Servono due run» - Nel gelo di Mont Tremblant Sofia cerca progressi rispetto a Copper Mountain. Segnala ecodibergamo.it
Gigante femminile Tremblant: Della Mea sorprende, Goggia no, malissimo Zenere. Sentenza Robinson, Shiffrin sprecona - Gigante femminile Tremblant, diretta live della tappa di Coppa del mondo di sci alpino: l'Italia punta su Goggia e Zenere ... sport.virgilio.it scrive