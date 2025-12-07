A che ora parte Sofia Goggia oggi nel secondo gigante di Tremblant | programma preciso n di pettorale tv

Sofia Goggia è pronta per una nuova sfida tra le porte larghe, sulle nevi di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sul pendio canadese la campionessa bergamasca e tutte le atlete saranno chiamate a un altro impegno in gigante dopo quello che si è disputato ieri e in cui la sciatrice azzurra ha messo in mostra dei miglioramenti in questa specialità. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 Dopo l’uscita all’esordio di Soelden e il 17° posto di Copper Mountain, è arrivato un ottavo posto per Sofia che ha dato conferma di gradire il pendio canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it

